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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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13.07.2026 07:30:58

AstraZeneca Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 17000 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Luisa Hector passte ihr Bewertungsmodell am Freitag an den Misserfolg des Herzmedikaments Wainua in der Kardiomyopathie-Studie an, hält aber den kräftigen Prämienabschlag im Bereich Forschung & Entwicklung für überzogen. Sie sieht die Briten hinsichtlich ihres Umsatzziels von 80 Milliarden Dollar bis 2030 auf einem guten Weg. Auch für die nächsten anstehenden Kurstreiber ist Hector optimistisch./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
150.05 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
126.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
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07:30 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
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