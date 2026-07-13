AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 17000 auf 16000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Luisa Hector passte ihr Bewertungsmodell am Freitag an den Misserfolg des Herzmedikaments Wainua in der Kardiomyopathie-Studie an, hält aber den kräftigen Prämienabschlag im Bereich Forschung & Entwicklung für überzogen. Sie sieht die Briten hinsichtlich ihres Umsatzziels von 80 Milliarden Dollar bis 2030 auf einem guten Weg. Auch für die nächsten anstehenden Kurstreiber ist Hector optimistisch./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
126.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: AstraZeneca mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.07.26
|AstraZeneca CEO: ‘Biology will catch up with me at some point’ (Financial Times)
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10.07.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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10.07.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
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10.07.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
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|09.07.26
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|09.07.26
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|Bernstein Research
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|AstraZeneca Buy
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|10.07.26
|AstraZeneca Sell
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|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
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|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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