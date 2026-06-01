AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Daten der EMERALD-3-Studie einer Kombi-Therapie mit Imfinzi und Imjudo gegen inoperablen Leberkrebs (HCC) habe den guten Einfluss auf die progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) bestätigt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Er hält aber die für 2027 erwarteten Zahlen zum Gesamtüberleben (OS) für nötig, um die Chancen des Mittels einzuschätzen./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
154.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
134.34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
