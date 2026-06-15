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Krypto-Marktbericht 15.06.2026 12:43:06

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

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Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um 0,06 Prozent auf 65.684,37 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 65.725,06 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 4,2 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,97 Prozent auf 44,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 45,34 US-Dollar.

Nach 1.723,96 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagmittag um 0,03 Prozent auf 1.723,38 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,25 Prozent auf 216,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 209,63 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,186 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 1,186 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 0,12 Prozent stärker bei 340,28 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 339,86 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1809 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1829 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1913 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1918 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Montagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3200 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3201 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin am Montagmittag nach. Um 0,29 Prozent auf 614,12 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 615,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0888 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0885 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 71,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (71,15 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,34 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Avalanche um 0,18 Prozent auf 6,761 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 6,773 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 8,162 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,72 Prozent auf 8,220 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 0,7929 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,7993 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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