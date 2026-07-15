Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
774.40CHF
13.00CHF
1.71 %
11:37:03
SWX
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15.07.2026 10:49:44
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
776.07 CHF 1.36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1600 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe rechnet für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er hält die Aktien auf aktuellem Niveau für attraktiv./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
843.00 €
|
Abst. Kursziel*:
60.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
842.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.20%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse