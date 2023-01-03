Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Michael Huttner untersuchte am Montagabend die Auswirkungen der Insolvenzen des US-Gebrauchtwagenhändlers Tricolor und des Autoteilezulieferers First Brands auf die europäischen Versicherungsunternehmen. Der Experte kam zu dem Schluss, dass keines der Branchenunternehmen die beiden US-Firmen als Risiko für das Kreditengagement oder das eigentliche Versicherungsgeschäft bezeichnet habe. Auch insgesamt seien die Kreditrisiken im Sektor sehr überschaubar. Huttner verwies auf hohe Barmittelzuflüsse und die starke Solvabilität./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
36.10 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.28 €
Abst. Kursziel*:
8.47%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.27 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
22.05.25