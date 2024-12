NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1057 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterunternehmen stünden wegen der langsamen Markterholung vor einem schwierigen Start ins neue Jahr, während es bei den Netzwerkausrüstern vielversprechender aussehe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick./gl/ag;