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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’205.00
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17.40
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1.47 %
13.05.2026
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15.05.2026 06:47:54

ASML NV Overweight

ASML NV
1198.51 CHF 0.79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’366.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’328.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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