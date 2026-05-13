ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Die europäische Halbleiterbranche sei in einer günstigen Lage, mit insgesamt ganz normalen Lagerbeständen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Bei den so wichtigen Speicherbausteinen seien sie sogar sehr mager; und mit Blick auf die Autobranche und Industrie habe sich nun ein "neues Normal" eingestellt. Letztlich deuteten die Branchenindikatoren auf weiter gute Kursentwicklungen hin. ASML seien zuletzt relativ schwach gelaufen und hätten Nachholpotenzial. Deshpande setzt zudem auf Infineon, ASM International, BE Semiconductor und VAT./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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Unternehmen:
ASML NV
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’366.40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
1’328.00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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