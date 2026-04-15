LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche profitiere weiterhin von steigenden Investitionen in das Thema KI, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die hohe Nachfrage treibe die Durcchschnittspreise stärker an als bisher vermutet. Folglich hob Coles seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an./ag/edh;