ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Halbleiterbranche profitiere weiterhin von steigenden Investitionen in das Thema KI, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die hohe Nachfrage treibe die Durcchschnittspreise stärker an als bisher vermutet. Folglich hob Coles seine Umsatzprognosen für 2026 und 2027 an./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1’575.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’262.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’266.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.33%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
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