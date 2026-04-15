NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt unterschätze das Gewinnpotenzial des Anlagenbauers für die Chipbranche, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend angesichts einer sehr starken Auftragslage im ersten Quartal. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Niederländer lieber ihre Jahresziele für Umsatz und Produktion mehrfach erhöhen, als sich von Anfang an die wirklich machbare Hürde zu legen. Der Markt schaue zu sehr auf das Absatzziel von EUV-Lithographiesystemen als auf den vermutlich bis 2027 erzielbaren Durchschnittspreis./rob/ag/edh;