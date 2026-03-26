ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen
höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’700.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’169.00 €
|
Abst. Kursziel*:
45.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’175.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.66%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
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