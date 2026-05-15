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NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

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Zwischen Crash und Comeback 15.05.2026 11:17:00

NEL ASA-Aktie steigt deutlich - Analysten bleiben dennoch vorsichtig

NEL ASA-Aktie steigt deutlich - Analysten bleiben dennoch vorsichtig

NEL ASA durchlebt eine äusserst volatile Phase. Analysten bleiben derweil zurückhaltend bei ihrer Einschätzung des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten.

NEL ASA
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• NEL ASA-Aktie stark gesucht, jedoch volatil
• Stimmung für die Branche hellt auf
• Analysten weiterhin zurückhaltend

Der Aktienkurs von NEL ASA hat zuletzt stark geschwankt. Insgesamt zeigt sich seit Jahresbeginn jedoch eine deutliche Aufwärtsbewegung mit einem kräftigen Plus von etwa 46 Prozent. Auch am heutigen Freitag setzt sich dieser Trend fort, zeitweise gewinnt die Aktie in Oslo 7,60 Prozent auf 3,26 NOK.

Wasserstoff-Rally scheint primär stimmungsgetrieben

Allerding steht die Rally weniger für eine fundamentale Trendwende als für einen Stimmungsumschwung. Der Wasserstoffsektor hat nach einer massiven Übertreibungsphase in den Vorjahren deutlich korrigiert. Bei NEL ASA jedoch hat sich die fundamentale Lage kaum verändert. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit schwankender Auftragslage und operativen Verlusten, auch wenn der operative Verlust zuletzt reduziert werden konnte.

Was sagen Analysten?

Die professionelle Einschätzung bleibt trotz der Rally verhalten. Berenberg hatte bereits im März das Kursziel von 2,60 auf 2,30 NOK gesenkt und das Rating auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb Analyst James Carmichael.

RBC stufte NEL im April mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 3 NOK ein - beides signalisiert begrenztes Aufwärtspotenzial aus Analystensicht. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Analyst Colin Moody.

Spekulation trifft auf dünne Substanz

Die Diskrepanz zwischen Kurseuphorie und Fundamentaldaten ist bemerkenswert. NEL ASA ist ein reiner Wasserstoffplayer mit Fokus auf Elektrolyseure und Wasserstoff-Infrastruktur und gehört damit zu den spekulativsten Titeln im Segment der erneuerbaren Energien. Dass die Rally ohne erkennbaren Unternehmensnachrichtenkatalysator stattfand, unterstreicht den stimmungs- und technikgetriebenen Charakter der Bewegung. Die Erfahrung aus früheren Wasserstoff-Zyklen zeigt, dass solche Phasen ebenso schnell enden können, wie sie begonnen haben.

Fazit für Anleger

NEL ASA profitiert kurzfristig von einem Stimmungsumschwung im gesamten Wasserstoffsektor und starken technischen Impulsen. Die fundamentale Basis - schwankender Umsatz, anhaltende Verluste und eine von Analysten als teuer eingestufte Bewertung - mahnt jedoch zur Vorsicht. Wer investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die klar überdurchschnittliche Volatilität und das hohe Risiko in seine Überlegungen einbeziehen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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