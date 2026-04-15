ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’167.40CHF
62.40CHF
5.65 %
15.04.2026
SWX
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16.04.2026 07:23:45
ASML NV Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’570.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’262.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’266.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.93%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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