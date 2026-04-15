ASML NV 1135.86 CHF -3.46% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.