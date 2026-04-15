Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’464 -0.2%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’823 0.7%  Bitcoin 58’662 0.4%  Dollar 0.7811 -0.1%  Öl 94.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allbirds-Aktie +582 Prozent: Anleger feiern KI-Pläne - Experten skeptisch
DocMorris-Aktie: wächst zum Jahresauftakt - Break-even-Ziele bestätigt
Lufthansa-Aktie: Weiterer Streik-Tag bei Lufthansa - erneut Ausfälle in Berlin
Devisen im Blick: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
Bedrohung durch Quantencomputing: Grayscale hält Governance für das grösste Problem von Bitcoin
Suche...
Plus500 Depot

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’167.40
CHF
62.40
CHF
5.65 %
15.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.04.2026 07:23:45

ASML NV Buy

ASML NV
1135.86 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die erhöhten Jahresziele untermauerten den positiven Trend beim Anlagenbauer für die Chipbranche, schrieb Tammy Qiu am Mittwochnachmittag. Starke Aussichten bis 2028 bei besserer Berechenbarkeit dürften die Bewertung der Aktien hochtreiben./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1’570.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’262.00 € 		Abst. Kursziel*:
24.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’266.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.93%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?