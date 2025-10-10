ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
785.45CHF
-5.58CHF
-0.71 %
11:16:54
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 11:34:35
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
935.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
842.40 €
|
Abst. Kursziel*:
10.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
842.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.97%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|30.09.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|16.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|785.45
|-0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
UBS AG
flatexDEGIRO Buy
|11:37
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:34
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|11:11
|
Deutsche Bank AG
Südzucker Hold
|11:10
|
Deutsche Bank AG
Infineon Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Alstom Buy