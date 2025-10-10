Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

785.45
CHF
-5.58
CHF
-0.71 %
11:16:54
BRXC
10.10.2025 11:34:35

ASML NV Buy

ASML NV
785.45 CHF -0.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 935 Euro belassen. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster gehöre zu den Profiteuren der Künstlichen Intelligenz, schrieb Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gegenwärtigen Erwartungen an das kommende Jahr erschienen vor diesem Hintergrund erreichbar./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
935.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
842.40 € 		Abst. Kursziel*:
10.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
842.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.97%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:34 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 ASML NV Buy UBS AG
01.10.25 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
