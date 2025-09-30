FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 700 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für den jüngsten Kursanstieg sei nicht nur die Erwartung eines verbesserten Investitionsumfelds im Speicherbereich verantwortlich, schrieb Robert Sanders in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Auch die Nachrichten rund um Intel seien dabei wichtig gewesen. Der US-Chipkonzern sei der US-Regierung zu bedeutend, um ihn fallen zu lassen./tih/ag;