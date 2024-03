LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1,20 Euro belassen. Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 habe für 2023 ebenso den Erwartungen entsprochen wie die Jahresziele für 2024, schrieb Analyst Paul May in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erneute Dividendenaussetzung und dass es zudem keine Ziele diesbezüglich gebe, sei indes enttäuschend./ck/mis/mis;