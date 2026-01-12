arGEN-X 696.80 EUR 2.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Der Vyvgart-Umsatz des Pharmakonzerns habe etwas über der Markterwartung gelegen, schrieb Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



