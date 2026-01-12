Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'344 -0.6%  SPI 18'354 -0.8%  Dow 49'590 0.2%  DAX 25'364 -0.2%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 6'011 -0.1%  Gold 4'586 -0.3%  Bitcoin 73'516 1.1%  Dollar 0.7983 0.1%  Öl 64.6 0.5% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Partners Group2460882Swiss Re12688156
Sika-Aktie tiefer: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet
Analyse: So bewertet UBS AG die Volkswagen (VW) vz-Aktie
Continental-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
UBS AG verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Neutral in jüngster Analyse
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

696.80
EUR
16.80
EUR
2.47 %
12:13:08
BMN
13.01.2026 10:48:55

arGEN-X Neutral

arGEN-X
696.80 EUR 2.47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Der Vyvgart-Umsatz des Pharmakonzerns habe etwas über der Markterwartung gelegen, schrieb Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

