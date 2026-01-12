arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
696.80EUR
16.80EUR
2.47 %
12:13:08
BMN
13.01.2026 10:48:55
arGEN-X Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Argenx nach Eckdaten für 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Der Vyvgart-Umsatz des Pharmakonzerns habe etwas über der Markterwartung gelegen, schrieb Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Neutral
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
696.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
696.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Xian Deng
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
