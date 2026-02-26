arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
arGEN-X Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 880 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsumsatz sei bereits bekannt gewesen, doch nun habe das operative Ergebnis klar unter dem Konsens gelegen, schrieb James Gordon am Donnerstag. Das Muskelschwäche-Mittel Vyvgart habe in einer Studie gegen Okuläre Myasthenia gravis (MG) aber erfolgreich abgeschnitten. Für etwa 500 Millionen Dollar und mehr an Umsatzpotenzial seien nun die Risiken gesunken./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
880.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
703.40 €
Abst. Kursziel*:
25.11%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
684.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.62%
Analyst Name::
James Gordon
KGV*:
-
Nachrichten zu arGEN-X N.V.
Analysen zu arGEN-X N.V.
