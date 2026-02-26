Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’005 0.2%  SPI 19’261 0.2%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’293 0.5%  Euro 0.9143 0.2%  EStoxx50 6’197 0.4%  Gold 5’179 0.3%  Bitcoin 52’895 0.8%  Dollar 0.7745 0.2%  Öl 69.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Bank-Aktie gefragt: Rückkauf eigener Aktien startet
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Leichter EPS-Dämpfer bei Zoom - Umsatz über Prognose - Zoom-Aktie tiefer
Snowflake-Aktie stärker: Cloud-Spezialist schlägt Analystenschätzungen deutlich
arGEN-X-Aktie dreht dennoch ins Minus: Erstmals Gewinn
Suche...
eToro entdecken

arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

684.20
EUR
-11.40
EUR
-1.64 %
13:27:38
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 12:08:19

arGEN-X Overweight

arGEN-X
684.20 EUR -1.64%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 880 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsumsatz sei bereits bekannt gewesen, doch nun habe das operative Ergebnis klar unter dem Konsens gelegen, schrieb James Gordon am Donnerstag. Das Muskelschwäche-Mittel Vyvgart habe in einer Studie gegen Okuläre Myasthenia gravis (MG) aber erfolgreich abgeschnitten. Für etwa 500 Millionen Dollar und mehr an Umsatzpotenzial seien nun die Risiken gesunken./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
880.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
703.40 € 		Abst. Kursziel*:
25.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
684.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.62%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu arGEN-X N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:08 arGEN-X Overweight Barclays Capital
11:50 arGEN-X Outperform Bernstein Research
13.01.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 arGEN-X Neutral UBS AG
13.01.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen