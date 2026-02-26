LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Argenx von 880 auf 900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon ging am Freitag auf die Geschäftszahlen vom Vortag und den Erfolg von Vyvgart gegen okuläre Myasthenia gravis (oMG) ein. Er sieht eine gute Einstiegschance vor Vyvgart-Ergebnissen gegen Myositis sowie Empa gegen multifokale motorische Neuropathie (MMN)./rob/ag/gl;