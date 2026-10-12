A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508
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AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10000 auf 12000 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einem Branchenausblick am Montag. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12’000.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3’333.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
24’890.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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