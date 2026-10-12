NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10000 auf 12000 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einem Branchenausblick am Montag. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/mis;