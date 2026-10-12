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A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508

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12.10.2026 08:06:00

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

A.P. Moeller - Maersk A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10000 auf 12000 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einem Branchenausblick am Montag. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12’000.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
3’333.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
24’890.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
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