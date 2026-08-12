Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’817 0.1%  DAX 26’346 -0.2%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 6’533 -0.3%  Gold 4’421 1.2%  Bitcoin 51’501 -0.1%  Dollar 0.8120 0.1%  Öl 88.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung
SGKB-Aktie schwächer: St. Galler Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
Schindler: Auftrag für Modernisierung im General Motors Building erhalten - Aktie schwächer
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Suche...

A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 07:01:06

Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

A.P. Moeller - Maersk A-S
2166.01 CHF 2.71%
Kaufen Verkaufen

AP Moeller - Maersk A-S (B) wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 28,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 253,31 DKK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,07 Milliarden USD für AP Moeller - Maersk A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 86,44 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 129,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1183,66 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 55,97 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten