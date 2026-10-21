A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AP Moeller - Maersk A-S (B) wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 238,76 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) 440,67 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,02 Milliarden USD für AP Moeller - Maersk A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 90,73 Milliarden DKK erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 473,64 USD, gegenüber 1183,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 63,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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