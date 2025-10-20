VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
112.36CHF
2.33CHF
2.12 %
20.10.2025
BRXC
23.10.2025 20:32:04
VINCI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
