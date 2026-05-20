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20.05.2026 18:00:41
NYSE-Handel: Dow Jones mittags mit Gewinnen
Der Dow Jones verbucht heute Zuwächse.
Um 17:58 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1.00 Prozent aufwärts auf 49’857.86 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20.561 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.674 Prozent auf 49’696.53 Punkte an der Kurstafel, nach 49’363.88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 49’235.74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49’918.41 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.762 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der Dow Jones auf 49’442.56 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49’625.97 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 42’677.24 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.05 Prozent. Bei 50’512.79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 3.92 Prozent auf 965.19 USD), Boeing (+ 3.45 Prozent auf 222.42 USD), Amazon (+ 2.16 Prozent auf 264.95 USD), NVIDIA (+ 2.00 Prozent auf 225.02 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.98 Prozent auf 304.96 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1.30 Prozent auf 194.68 USD), Walmart (-1.05 Prozent auf 132.79 USD), Salesforce (-1.00 Prozent auf 177.62 USD), UnitedHealth (-0.99 Prozent auf 385.40 USD) und 3M (-0.72 Prozent auf 148.29 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11’775’163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.644 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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