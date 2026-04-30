Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’081 0.4%  SPI 18’475 0.4%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 24’044 0.4%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 5’814 -0.1%  Gold 4’635 2.0%  Bitcoin 59’795 -0.2%  Dollar 0.7864 -0.6%  Öl 116.6 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
electrovac-Aktie enttäuscht am IPO-Tag: Erstkurs unter Ausgabepreis - Auch RENK, TKMS und Rheinmetall im Blick
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Scout24-Aktie
adidas-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Suche...
eToro entdecken

Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

152.28
CHF
-8.10
CHF
-5.05 %
12:47:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.04.2026 11:37:33

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
152.28 CHF -5.05%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er sieht mit dem ersten Quartal einen "guten Start in das neue Jahr" und wertet auch den bestätigten Ausblick positiv./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
181.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alzchem Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alzchem Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:37 Alzchem Group Buy Warburg Research
10:44 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen