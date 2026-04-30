Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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30.04.2026 11:37:33
Alzchem Group Buy
Alzchem Group
152.28 CHF -5.05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er sieht mit dem ersten Quartal einen "guten Start in das neue Jahr" und wertet auch den bestätigten Ausblick positiv./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
181.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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