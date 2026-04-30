Alzchem Group 152.28 CHF -5.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 181 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe seine Profitabilität verbessert, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er sieht mit dem ersten Quartal einen "guten Start in das neue Jahr" und wertet auch den bestätigten Ausblick positiv./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.