EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 3. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 3. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung



19.08.2026 / 14:11 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Trostberg, 19. August 2026 3. Zwischenmeldung, zugleich Schlussmeldung Im Zeitraum vom 17. August 2026 bis einschliesslich 18. August 2026 wurden insgesamt 8.316 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 erworben, dessen Beginn am 03. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 62.311 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen: Handelsdatum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes

Volumen (EUR)1 17.08.2026 6.015 164,65 990.340,20 18.08.2026 2.301 164,30 378.047,40 S 8.316 164,47 1.368.387,60 1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen Mit dem Rückkauf vom 18. August 2026 ist das hierfür bereitgestellte Budget erschöpft, sodass das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen ist. Die Anzahl der während des gesamten Rückkaufprogramms zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten) betragen: Handelszeitraum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes

Volumen (EUR)1 05.08.2026 - 18.08.2026 62.311 160,48 9.999.931,80 1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht. Alzchem Group AG - Vorstand -

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