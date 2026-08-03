Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
144.59CHF
0.09CHF
0.06 %
11:46:36
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.08.2026 10:51:40
Alzchem Group Buy
Alzchem Group
144.59 CHF 0.06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Investment-Story sei damit intakt./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
208.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
154.90 €
|
Abst. Kursziel*:
34.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
155.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.93%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
31.07.26
|So schätzen die Analysten die Alzchem Group-Aktie im Juli 2026 ein (finanzen.net)
|
31.07.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
30.07.26
|EQS-News: Alzchem successfully continues profitable growth in the first half of 2026 (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-News: Alzchem setzt profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2026 erfolgreich fort (EQS Group)
|
29.07.26
|Ausblick: Alzchem Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Alzchem Group AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09.07.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|144.25
|-0.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|
UBS AG
Ferrari Buy
|10:52
|
UBS AG
Unilever Sell
|10:51
|
Warburg Research
Alzchem Group Buy
|10:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TeamViewer Hold
|10:43
|
Warburg Research
HENSOLDT Buy
|10:41
|
Bernstein Research
Stabilus Outperform
|10:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Siltronic Hold