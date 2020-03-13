Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’537 -0.8%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9238 0.0%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’071 -1.3%  Bitcoin 85’612 -1.1%  Dollar 0.7956 -0.1%  Öl 62.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Tesla im Fokus: Rekordzahlen befeuern Erwartungen an den Q3-Bericht
Tether: Hätte sich eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet?
So viel hätte eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-75.11
CHF
-32.01 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 18:21:46

Allianz Neutral

Allianz
324.61 CHF -1.15%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
351.20 € 		Abst. Kursziel*:
2.51%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
351.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.33%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse