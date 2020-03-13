Allianz 324.61 CHF -1.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen des Versicherungskonzerns habe er seine Prognose für das operative Ergebnis 2025 marginal erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:10 / BST



