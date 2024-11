Allianz 269.38 CHF 1.33% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 343 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner dürften sich neue Ziele zu Ergebniswachstum, Kapitalausschüttungen und Eigenkapitalrendite setzen, schrieb Analyst Andrew Baker am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Kapitalmarkttag am 10. Dezember. Konkret rechnet er damit, dass bis 2027 6 bis 8 Prozent EPS-Steigerung, 27 bis 30 Milliarden Euro an Ausschüttungen sowie mehr als 15 Prozent Rendite avisiert werden./ag/gl;

