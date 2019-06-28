Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’622 -0.2%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’560 0.8%  DAX 24’285 1.9%  Euro 0.9230 -0.2%  EStoxx50 5’686 1.4%  Gold 4’348 2.3%  Bitcoin 88’088 2.2%  Dollar 0.7915 -0.1%  Öl 60.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Zurückhaltung bei Investoren - NEL ASA-Aktie setzt Talfahrt fort
Tesla-Aktie im Fokus: Warum Elon Musk selbst bei Rückschlägen verdienen könnte
Kryptokurse am Montagnachmittag
Nach Trump-Auswirkungen: Novo Nordisk-Aktie startet stärker in die Woche
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
Suche...

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 15:13:17

AIXTRON SE Neutral

AIXTRON
12.39 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Analyst Craig McDowell machte sich nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche weitere Gedanken zu dem Zulieferer der Halbleiterindustrie. Er hält das Erreichen des unteren Endes der neuen unteren Prognosespanne nun für wahrscheinlicher, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen auf dem Weg ins Jahr 2026 dürften sinken./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 12:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.40 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12.98 € 		Abst. Kursziel*:
3.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.72%
Analyst Name::
Craig McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten