AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Seine Schätzungen für die am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters lägen knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne. Die verhaltene Signale auf 2026, die Aixtron mit den Drittquartalszahlen gesendet habe, dürften Bestand haben. Bei der wichtigen Auftragslage rechne er für das Schlussquartal 2025 mit einer Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25.20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.41 €
|
Abst. Kursziel*:
7.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.60%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
19.02.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
19.02.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.02.26
|Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.02.26
|XETRA-Handel TecDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
16.02.26
|TecDAX aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.ch)