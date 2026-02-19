Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

20.75
CHF
-0.36
CHF
-1.71 %
19.02.2026
SWX
20.02.2026 06:30:14

AIXTRON SE Overweight

AIXTRON
21.31 CHF -1.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Seine Schätzungen für die am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters lägen knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne. Die verhaltene Signale auf 2026, die Aixtron mit den Drittquartalszahlen gesendet habe, dürften Bestand haben. Bei der wichtigen Auftragslage rechne er für das Schlussquartal 2025 mit einer Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25.20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23.41 € 		Abst. Kursziel*:
7.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.60%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

