AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 14,60 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben zurückhaltend. Pessimistisch sieht Bouvignies vor allem Telekom-Ausrüster./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.38%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
02.10.25
|TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.09.25
|AIXTRON SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.25
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu AIXTRON SE
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|9.37
|1.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy