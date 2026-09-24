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AIXTRON SE-Investmentbeispiel 24.09.2026 10:02:04

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen AIXTRON SE-Investment verdienen können.

AIXTRON
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Das AIXTRON SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AIXTRON SE-Anteile letztlich bei 5.50 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 1’818.182 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AIXTRON SE-Papiere wären am 23.09.2026 65’436.36 EUR wert, da der Schlussstand 35.99 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 554.36 Prozent.

AIXTRON SE wurde am Markt mit 4.45 Mrd. Euro bewertet. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines AIXTRON SE-Anteils bei 3.03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AIXTRON SE
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