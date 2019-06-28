Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIXTRON Aktie

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 13:12:37

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
12.39 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Quartal hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche einmal mehr die derzeitigen Herausforderungen, denen der Chipindustrie-Ausrüster ausgesetzt sei. In einem "wiederkehrenden Muster der letzten Jahre" sei das Quartal auch hinter den Ambitionen des Unternehmens zurückgeblieben./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12.98 € 		Abst. Kursziel*:
15.61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.97%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

