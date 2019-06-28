AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Quartal hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche einmal mehr die derzeitigen Herausforderungen, denen der Chipindustrie-Ausrüster ausgesetzt sei. In einem "wiederkehrenden Muster der letzten Jahre" sei das Quartal auch hinter den Ambitionen des Unternehmens zurückgeblieben./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
