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Lukratives AIXTRON SE-Investment? 06.08.2026 10:02:29

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen AIXTRON SE-Einstiegs gewesen.

AIXTRON
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Heute vor 1 Jahr wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die AIXTRON SE-Aktie an diesem Tag 12.98 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77.071 AIXTRON SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 05.08.2026 2’947.21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38.24 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 194.72 Prozent.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 4.70 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-Papier wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des AIXTRON SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 3.03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: AIXTRON SE
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