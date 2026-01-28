Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
181.76CHF
-1.43CHF
-0.78 %
09:00:12
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.01.2026 06:37:40
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 255 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen am Dienstagabend an geringere Flugzeug-Auslieferungen und den schwachen US-Dollar an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
199.56 €
|
Abst. Kursziel*:
20.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
197.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.59%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
27.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26