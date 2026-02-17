Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’734 0.6%  SPI 18’901 0.4%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’847 0.2%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’989 0.2%  Gold 4’920 -1.5%  Bitcoin 52’399 -1.3%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 67.9 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Norwegian Cruise Line-Aktie mit Rückenwind: Aktivist Elliott offenbar an Bord
Aktien von Netflix, Paramount und Warner im Fokus: Verwaltungsrat prüft besseres Gegenangebot im Milliardenpoker
ETF Compass 2026: So performten die ETFs im Januar
Deutsche Bank AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy
Tesla-Aktie vor neuem Impuls? Musk stellt Serienproduktion des Semi 2026 in Aussicht
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

177.91
CHF
-0.38
CHF
-0.21 %
09:58:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 08:10:19

Airbus SE Outperform

Airbus
177.91 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
234.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
196.84 € 		Abst. Kursziel*:
18.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.84%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:10 Airbus Outperform Bernstein Research
16.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
12.02.26 Airbus Buy UBS AG
06.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 179.73 0.81% Airbus SE