Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe lediglich 19 Flugzeuge an die Kunden übergeben, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wert dürfte unter den Erwartungen der Anleger liegen. Damit werde sich der Druck auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr wohl noch erhöhen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:52 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
190.06 € 		Abst. Kursziel*:
23.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
190.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.52%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse