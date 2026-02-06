Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe lediglich 19 Flugzeuge an die Kunden übergeben, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wert dürfte unter den Erwartungen der Anleger liegen. Damit werde sich der Druck auf das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr wohl noch erhöhen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
190.06 €
|
Abst. Kursziel*:
23.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
190.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.52%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)