Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
15.09.2025 07:06:58

Airbus SE Outperform

Airbus
180.51 CHF -0.41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Flugzeug-Auslieferungen im zweiten Halbjahr verbesserten sich, und die Aussagen zu den Lieferketten klängen nun zuversichtlicher, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sehe das Management Verbesserungen im Raumfahrtbereich. Am Markt wachse daher das Vertrauen in die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 22:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
193.48 € 		Abst. Kursziel*:
13.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

