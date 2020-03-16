Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Gesprächen mit dem Management von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Flugzeug-Auslieferungen im zweiten Halbjahr verbesserten sich, und die Aussagen zu den Lieferketten klängen nun zuversichtlicher, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu sehe das Management Verbesserungen im Raumfahrtbereich. Am Markt wachse daher das Vertrauen in die Unternehmensziele für die kommenden drei Jahre./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
193.48 €
|
Abst. Kursziel*:
13.71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
195.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
09:28
|Aufschläge in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)