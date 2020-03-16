Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 67 Flugzeugauslieferungen im Juli und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum halte der Druck auf die Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr an, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
177.60 € 		Abst. Kursziel*:
12.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
177.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.82%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

