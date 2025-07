NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich, dass die Auslieferungen im zweiten Halbjahr deutlich ansteigen werden, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sei relativ gut gewesen./tih/la;