FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 196 Euro belassen. Ein im ersten Halbjahr negativerer Free Cashflow sei nur vorübergehend, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet diesbezüglich eine Umkehr im weiteren Jahresverlauf. Umsatz- und gewinnseitig liege das zweite Quartal über den Erwartungen. Hervorzuheben sei die bessere Performance bei Helikoptern und im Rüstungs- und Raumfahrtbereich. Bei Flugzeugen ist der Experte zuversichtlich, dass Airbus nahe an das Ziel von 820 Auslieferungen herankommen kann./rob/tih/jha/;