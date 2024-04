Airbus 160.83 CHF -0.11% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 106 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Flugzeugbauer vor den anstehenden Quartalszahlen überarbeitet, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel gehe aber nicht auf veränderte Schätzungen, sondern auf die gestiegene Branchenbewertung zurück./gl/la;

