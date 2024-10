NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auslieferungszahlen von Verkehrsflugzeugen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Auf Jahresbasis lägen die Auslieferungen nur um zwei Flugzeuge über dem Niveau von 2023, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose des Unternehmens von insgesamt 770 ausgelieferten Flugzeugen für 2024 angesichts des aktuellen Produktionstempos und der Lieferkettenbeschränkungen könnte damit unter Druck geraten. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal erwartet Herbert wachsende Skepsis der Anleger hinsichtlich des Auslieferungsausblicks von Airbus. Die Befürchtung steige, dass Airbus die eigene Auslieferungsprognose für 2024 erneut kappen könnte./ck/he;