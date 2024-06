NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Auslieferungen neuer Flugzeuge hinke den Erwartungen in der Branche hinterher, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Schwierige Lieferketten und regulatorische Eingriffe verzögerten die Auslieferungen./bek/jha/;