Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen solide übertroffen und dies auf tieferliegender Basis, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt sollte es nicht überraschen aber erleichtern, dass der Ausblick beibehalten werde.