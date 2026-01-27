Airbus 183.19 CHF -1.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Aussagen des Flugzeugbauers vor dessen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 mit gut 7 Milliarden Euro gut abgesichert sei, erscheine die Markterwartung eines Free Cashflow von rund 4,3 Milliarden Euro ambitioniert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



