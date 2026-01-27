Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Aussagen des Flugzeugbauers vor dessen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Während die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 mit gut 7 Milliarden Euro gut abgesichert sei, erscheine die Markterwartung eines Free Cashflow von rund 4,3 Milliarden Euro ambitioniert, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

