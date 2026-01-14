Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
198.96CHF
-5.38CHF
-2.63 %
11:18:12
BRXC
15.01.2026 11:39:21
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Airbus liefere zunächst mehr Flugzeuge aus als gedacht./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
213.25 €
|
Abst. Kursziel*:
17.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
214.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198.96
|-2.63%
