SMI 13'484 0.1%  SPI 18'577 0.2%  Dow 49'150 -0.1%  DAX 25'249 -0.2%  Euro 0.9318 0.0%  EStoxx50 6'034 0.5%  Gold 4'615 -0.2%  Bitcoin 77'403 -0.3%  Dollar 0.8010 0.1%  Öl 64.3 -1.7% 
Historisch
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Airbus liefere zunächst mehr Flugzeuge aus als gedacht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
213.25 € 		Abst. Kursziel*:
17.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
214.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

