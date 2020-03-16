ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Gute Auslieferungszahlen im August und September hätten das Risiko verringert, dass der Flugzeugbauer seine diesbezüglichen Jahresziele verfehle oder senke, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei es noch früh im September, und es hänge viel von der Entwicklung im Schlussquartal ab./rob/gl/tih;