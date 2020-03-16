Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
16.09.2025 08:37:17
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Gute Auslieferungszahlen im August und September hätten das Risiko verringert, dass der Flugzeugbauer seine diesbezüglichen Jahresziele verfehle oder senke, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei es noch früh im September, und es hänge viel von der Entwicklung im Schlussquartal ab./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
196.20 €
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
196.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.20%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
