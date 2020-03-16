Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’125 -0.2%  SPI 16’847 -0.2%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’641 -0.5%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’430 -0.2%  Gold 3’688 0.3%  Bitcoin 91’705 0.0%  Dollar 0.7921 -0.3%  Öl 67.2 -0.4% 
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
16.09.2025 08:37:17

Airbus SE Buy

Airbus
183.25 CHF -0.95%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Gute Auslieferungszahlen im August und September hätten das Risiko verringert, dass der Flugzeugbauer seine diesbezüglichen Jahresziele verfehle oder senke, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei es noch früh im September, und es hänge viel von der Entwicklung im Schlussquartal ab./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
196.20 € 		Abst. Kursziel*:
12.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
196.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.20%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

