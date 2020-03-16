Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-66.94CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.09.2025 06:33:03
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Airbus von 180 auf 220 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage sei stark und die Versorgung bessere sich, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Die Produktionszahlen lägen über den Erwartungen. Ganz kurzfristig sieht er allerdings Plus- und Minuspunkte./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
184.86 €
|
Abst. Kursziel*:
19.01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
186.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.82%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
03.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|06:33
|Airbus Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|Airbus Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:33
|Airbus Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|70.36
|-48.75%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Heidelberg Materials Overweight
|07:04
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Overweight
|07:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|06:37
|
UBS AG
Rolls-Royce Buy
|06:35
|
UBS AG
SAFRAN Neutral
|06:33
|
UBS AG
Airbus Buy
|06:32
|
UBS AG
MTU Aero Engines Neutral