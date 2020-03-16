Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025 17:58:55

Airbus SE Buy

Airbus
167.98 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Airbus dürfte im August 61 Flugzeuge ausgeliefert haben, prognostizierte Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein Anstieg von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der August sei ein eher schwacher Monat mit Blick auf die Zahl der Auslieferungen./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
182.10 € 		Abst. Kursziel*:
23.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
182.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.59%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse